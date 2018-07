Le premier Road-show sur la République Démocratique du Congo (RDC) s’est tenu, mardi 3 juillet à Sfax. Il vise à faire connaître les opportunités d’affaires dans ce pays auprès des exportateurs tunisiens.

La RDC est l’un de trois pays africains choisis (avec le Cameroun et la Côte d’Ivoire) pour consolider l’internationalisation des petites et moyennes entreprises tunisiennes sur le continent africain. Les deux autres Road-show, qui concernent le Cameroun et la côte d’Ivoire, auront lieu respectivement en septembre et octobre prochains.

Cette première rencontre touche aux domaines des bâtiments, des matériaux de construction et de la santé, avec au programme des rencontres BtoB entre exportateurs tunisiens et importateurs congolais.

Elle est organisée en partenariat avec la Plateforme “Think Africa” regroupant 16 membres répartis entre ministères, organismes publics d’appui, organisations patronales, associations, chambres de commerce régionales, le Centre de promotion des exportations (CEPEX) et l’agence de coopération allemande (GIZ).