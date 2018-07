L’Ecole Supérieure Privée d’Ingénierie et de Technologies (ESPRIT) a remporté, mardi 3 juillet, le prix de la 9e compétition Enactus Tunisie dont le thème est “L’entrepreneuriat social vecteur de progrès”.

Cette victoire permet à ESPRIT de représenter la Tunisie à la compétition internationale Enactus World Cup qui se tiendra du 9 au 11 octobre prochain à la Silicon Valley en Californie, une compétition à laquelle participent près de 36 pays.

S’étant distingué parmi 23 autres équipes représentant des universités publiques et privées, Enactus ESPRIT s’est vue décerner le trophée par le chef du gouvernement, Youssef Chahed, lors d’une cérémonie tenue à Tunis.

La jeune équipe a été récompensée pour deux projets qui concernent la création d’un microscope capable de détecter les leucémies chez les enfants et la mise en place d’un système innovant d’irrigation agricole.

Enactus ISI (Institut supérieur d’informatique) a remporté la deuxième place de cette compétition. Il a été récompensé pour deux projets qui portent sur le recyclage du plastique et des déchets durs et l’élevage de poissons.

Lancé en 2009 au sein de l’Université tunisienne en partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur, Enactus Tunisie “a pour principe de regrouper une équipe d’étudiants représentant une institution universitaire afin de réaliser un projet d’entreprenariat social”, a indiqué la présidente d’Enactus Tunisie, Khaoula Khedimy Boussama.

“Cette année, plus de 1.500 étudiants de 55 établissements de l’enseignement supérieur (écoles de commerce, de gestions, d’ingénieurs et de santé) et des centres de formation professionnelle ont pris part au programme et développé des projets diversifiés favorisant le progrès sociétal en Tunisie”, a-t-elle précisé.

Elle a indiqué que parmi les 55 équipes d’étudiants affiliées au programme, 23 ont été qualifiées pour participer à la compétition nationale et exposer leurs projets devant un jury composé de plus de 160 chefs d’entreprise.

Les projets sont sélectionnés sur la base d’un ensemble de critères dont essentiellement l’impact social et environnemental, selon Khedimy Boussama, ajoutant que ce programme a réussi toucher 9 régions de la République et 960 bénéficiaires directs.

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a souligné, à cette occasion, que ce programme, qui est de nature à créer une nouvelle dynamique économique, met l’accent sur l’importance qu’accorde la Tunisie aux jeunes talents.

Et Chahed d’annoncer que le gouvernement est actuellement en train d’élaborer un projet de loi sur l’entrepreneuriat social qui encourage les jeunes à se lancer dans des projets à caractère social et environnemental.

Enactus Tunisie avait atteint à deux reprises les demi-finales d’Enactus World Cup, en 2015 à Johannesburg et en 2017 à Londres.