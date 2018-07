Selon Oussama Mabrouk, chargé de l’information de l’Observatoire national de sécurité routière, prendre la route en toute sécurité, c’est l’objectif de la stratégie de sécurité routière mise en place, dès le début du mois de juin.

Mabrouk rappelle que cette stratégie est axée sur l’intensification des campagnes de sensibilisation pour stopper l’hémorragie des accidents. Il s’agit, aussi, d’accroître la présence de la police de circulation et des gardes nationaux sur les routes.

Il affirme que l’Observatoire poursuivra ses efforts en vue de sensibiliser les usagers de la route à une plus grande vigilance et à adopter une conduite sage tout au long de l’année et notamment de la saison estivale.

Chaque année, juillet et août enregistrent une hausse des accidents de la route, et donc nombre de morts et de blessés.

En Tunisie, en période estivale, explique-t-il, le nombre de véhicules circulant sur les routes augmente de manière considérable, à cause de l’augmentation du nombre de touristes du Maghreb et du retour au pays des Tunisiens établis à l’étranger.

Par ailleurs, Mabrouk a indiqué que l’observatoire organiser chaque semaine et en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), des activités de sensibilisation dans différentes régions du pays. Celles-ci porteront sur les bases de la sécurité routière et les premiers soins de secours prodigués en cas d’accidents.

Il a ajouté que l’observatoire organisera également des campagnes de sensibilisation ciblées à l’adresse des ressortissants étrangers qui affluent en Tunisie, par les routes, en période estivale.