La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT), annonce vendredi, le lancement, début juillet 2018, de deux nouvelles dessertes vers Tajerouine et Djerba.

La première ligne ferroviaire assurera une liaison quotidienne, entre Tunis et Tajerouine (Station Al-Mahamid), à partir du 1er juillet 2018. Le départ du train est programmé à 9h20 min de Tunis vers Tajerouine et à 11h55 min de Tajerouine vers Tunis, durant les dimanches et les jours fériés.

Du lundi au Samedi, le départ de Tajerouine vers Tunis est programmé à 3h20min. Le départ de Tunis vers Tajerouine est programmé à 16h30 min.

Une nouvelle ligne ferroviaire/maritime reliera Tunis à Djerba

La SNCFT lancera également, à partir du 2 juillet 2018, une nouvelle ligne ferroviaire/maritime reliant Tunis à Djerba. Cette ligne sera lancée dans le cadre d’un contrat de partenariat avec la société privée CAMAR Logistic, pour une période expérimentale de 3 mois.

La société a précisé qu’une desserte ferroviaire ininterrompue assurera la liaison de Tunis vers la ville de Sfax, à partir de laquelle le voyage se poursuivra par bateau Express vers Djerba.

Le départ du train de Tunis est programmé à 11h. Le bateau partira de Sfax à 14h30 min pour arriver à Djerba à 16h45 min.

Pour le retour, le départ du bateau de Djerba est programmé à 12h10 min. Le train partira de Sfax à 15h10 min pour atteindre Tunis à 17h50 min.