Le lancement du portail électronique de l’Observatoire national de la migration a eu lieu vendredi 29 juin, lors d’une cérémonie organisée à cette occasion, et marquée par l’inauguration, au sein dudit observatoire, du Centre de documentation sur les migrations.

Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a indiqué que ce portail rassemblera toutes les données sur le dossier migratoire, notamment en ce qui concerne les Tunisiens à l’étranger. Ces données seront analysées et classées afin de développer davantage les capacités et les expériences dans ce domaine et ouvrir les horizons pour les étudiants et les chercheurs en matière de migration.

Le ministre a, également, souligné que le Centre de documentation sur les migrations constitue une référence scientifique en matière de documents et de données sur les migrations au double niveau national et international.

Le Centre offrira aux visiteurs quelque 200 références de livres, magazines et rapports (en arabe, français et anglais) et dispose d’un moteur de recherche spécialisé qui fournit plus de 450 magazines et ouvrages électroniques sur le dossier de la migration.

Pour sa part, le directeur général de l’Observatoire national de la migration, Ali Belhadj, a présenté le portail de l’Observatoire www.migration.nat.tn, qui comprend une carte de données statistiques sur plusieurs sujets liés à la migration.

Il comprend, également, une bibliothèque numérique sur la migration qui contient plus de 580 titres de revues scientifiques, rapports, livres, recherches, études et articles sur la migration.

Pour sa part, le chef de la Mission de l’organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie, Lorena Lando, a exprimé la disposition à poursuivre la coopération avec le ministère des Affaires sociales dans le domaine de la migration.

A noter que la création d’un centre de documentation s’inscrit dans le cadre du Programme de soutien de l’OIM (Bureau de la Tunisie) à l’Observatoire national de la migration.