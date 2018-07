L’Organisation de défense du consommateur (ODC) fait part de sa préoccupation quant à la décision d’augmenter les tarifs des carburants de 75 millimes par litre.

Elle dénonce dans un communiqué rendu public lundi 25 juin, soit près de trois jours après l’annonce de ladite augmentation, l’absence de mesures d’accompagnement pour atténuer l’effet de cette forte hausse, la troisième depuis le début de l’année 2018.

Selon elle, la facture de ces augmentations successives sera payée par le consommateur étant donné que l’énergie est un facteur de coût majeur, pour tous les produits et services.

L’organisation estime également que l’Etat a failli à son rôle de protection du consommateur et de préservation de son pouvoir d’achat, par sa politique de régulation périodique des prix, notamment ceux des carburants, entreprise sans mesures d’accompagnement.

A ce titre, l’ODC appelle à améliorer la politique de recouvrement fiscal et à renforcer les ressources de l’Etat via la révision du Code des hydrocarbures et du système des subventions.