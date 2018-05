5 369 892 électeurs ont été appelés à voter le 6 mai 2018 pour les premières élections municipales après la révolution.

Cette échéance reportée plus d’une fois constitue la troisième phase du processus de transition démocratique en Tunisie après l’élection de l’Assemblée nationale constituante (ANC) en 2011, et les élections présidentielle et législatives de 2014.

Les élections municipales marqueront également la mise en place des premiers conseils municipaux dans un régime décentralisé basé sur le principe de la gouvernance locale.

Les électeurs devront élire leurs représentants dans 350 circonscriptions municipales et 24 conseils municipaux répartis sur l’ensemble du pays.