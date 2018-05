La société “LEONI Wiring Systems Tunisia” vient de décrocher une nouvelle distinction au niveau international en recevant le prix “Plant of the Year” pour l’année 2017, annonce la FIPA (agence de promotion de l’investissement extérieur).

Ce prix récompense chaque année la meilleure société des 33 succursales du géant allemand LEONI à travers le monde qui est considéré comme le leader mondial dans la fabrication de faisceaux de câbles des voitures.

Dans la même perspective de succès de la société Leoni Tunisie, un projet de construction de la nouvelle unité de production de LEONI Tunisie à Menzel-Hayet (gouvernorat de Monastir) a été inauguré le 2 mai 2018 par le chef du gouvernement,Youssef Chahed. Elle entrera en production fin 2019.

Ce nouveau site sera le quatrième site de production de LEONI Tunisie après ceux de Messadine (gouvernorat de Sousse), Mateur-Nord et Mateur-Sud (gouvernorat de Bizerte) qui emploient plus de 16.000 cadres et ouvriers.