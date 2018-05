La Bourse de Tunis débute la séance du vendredi, dans le vert, avec un Tunindex qui affiche une hausse de 0,22%, avec 7 143,77 points, dans un volume total de 0,379 MD, selon MCP.

Dans le vert, SOTIPAPIER grimpe de 2,89%, à 3,91 D suivie par SFBT et OFFICE PLAST qui gagnent respectivement 2,76% et 2,76% à 2,60 D et 18,98 D.

A la baisse, MONOPRIX chute de 3,30% à 11,12 D, tout comme ADWYA et GIF-FILTER qui baissent respectivement de 2,97% et 2,81% à 5,55 D et 1,38 D.