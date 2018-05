Les travaux du forum économique tuniso-sénégalais sur le thème “vers un partenariat durable” ont démarré, mercredi 2 mai, à Dakar (Sénégal) avec la participation d’environ 40 entreprises opérant dans divers secteurs d’activités (agroalimentaire, mécanique et électrique, santé, enseignement, l’infrastructure, formation professionnelle, technologies de communication…), et des hauts responsables du gouvernement sénégalais, indique un communiqué du ministère de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises.

Cette manifestation, organisée par le Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC) en collaboration avec la Chambre tuniso-sénégalaise de commerce et d’industrie (CTSCI), vise à rapprocher les milieux économiques tunisiens et sénégalais dans les secteurs publics et privés et à renforcer la coopération et l’échange d’expertise entre les industriels et les investisseurs des deux pays.

Intervenant à cette occasion, le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, a mis l’accent sur la nécessité de mettre en place une stratégie de coopération sus-sud sur le long terme, dans l’objectif de consolider la croissance économique et de renforcer les échanges commerciaux entre la Tunisie et le Sénégal.