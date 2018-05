Le gouvernement et l’UGTT reprendront les négociations sur les revendications des enseignants du secondaire dans le cadre de commissions techniques mixtes, et ce à partir de lundi 7 mai 2018.

En effet, le ministère de l’Education souligne, dans un communiqué, que les principaux points portent sur les promotions professionnelles, les enseignants suppléants, les conditions de travail dans certains établissements éducatifs et les revendications d’ordre matériel.

S’agissant de l’âge de la retraite, le ministère précise qu’aucun accord n’a été trouvé pour le moment sur cette question qui sera débattue dans le cadre de la commission tripartite mixte, faisant remarquer que tous les points discutés sont inscrits dans un procès d’accord conclu par les deux parties.

A rappeler qu’une réunion de négociation a eu lieu lundi 30 avril au siège du ministère de l’Education entre les ministres de l’Education, des Finances et des Affaires sociales, d’une part, et le secrétaire général de l’UGTT, les membres de la Fédération générale de l’enseignement secondaire et le secrétaire général adjoint de l’UGTT chargé de la fonction publique, d’autre part.

Cette réunion était la première après la décision prise par la Fédération générale de l’enseignement secondaire de reprendre les cours et de remettre les notes à l’administration.