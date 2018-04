L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFI), en partenariat avec l’Institut français de Tunisie (IFT), organise la seconde édition du Forum “Mobilités et diasporas”, et ce les 9 et 10 mai à l’Institut français de Tunis et de Sfax.

Après une première édition qui a permis de souligner les aspects mutuellement profitables de la migration, essentiellement en termes de contributions au développement, ce second Forum, informe l’IFT, abordera la migration sous un angle euro-africain, et associera plus largement l’ensemble des acteurs nationaux et internationaux investis sur les questions migratoires en Tunisie.

Seront mis en évidence les synergies et enjeux alliant migration et développement économique, coopération internationale, appui à la société civile et gouvernance.

Dans un premier temps, le Forum sera dédié à des rencontres de haut niveau qui feront dialoguer les institutions tunisiennes (secrétariat d’Etat à l’Immigration et aux Tunisiens à l’étranger, Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant, Office des Tunisiens à l’étranger, Bureau de l’émigration et de la main-d’œuvre étrangère, Observatoire national de la migration, Direction générale de la coopération internationale en matière de migration), avec des partenaires français (ministère de l’Intérieur, ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Expertise France, Agence française de développement) et européens (Délégation de l’Union européenne et Etats membres) autour de la stratégie migratoire tunisienne pour mieux mobiliser la diaspora, favoriser la réinsertion et le développement local.

Lors de la deuxième journée, les discussions aborderont les dispositifs de mobilité qui existent entre la France et la Tunisie tout en présentant leurs opportunités en termes de formation, d’emploi, d’entrepreneuriat et d’innovation.

Plusieurs ateliers recontextualiseront la réalité des migrations dans les espaces africain et euro-méditerranéen et évoqueront, pour le cas de la Tunisie, les problématiques découlant de son statut de pays de destination des migrants subsahariens.

Grande nouveauté cette année, le “village des acteurs de la migration en Tunisie”, ouvert au grand public, où se côtoieront établissements publics, organisations internationales, et société civile investis sur les problématiques migratoires.

Enfin, une programmation culturelle fera écho aux problématiques soulevées tout au long du Forum “Mobilités et diasporas” : l’exposition photographique “Borders” de Jean-Michel André (4 mai), une rencontre d’auteur avec Wilfried N’Soundé autour de son livre “Un océan, deux mers, trois continents” (7 mai), le spectacle de Samia Orosmane (10 mai), un concert de Farafina Kan (10 mai), et une projection du film “Vent du Nord” de Walid Mattar.