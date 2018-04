Une société de gestion du technopôle de La Manouba est en cours de création dans le cadre d’un partenariat public-privé, avec un investissement estimé à 300 millions de dinars. C’est ce qu’a annoncé, jeudi 26 avril, le ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, Anouar Maarouf.

Cette société assurera l’exploitation, l’animation et le développement des espaces du technopôle, a ajouté le ministre, qui présidait les travaux de la première session ordinaire de la délégation spéciale du Conseil régional de La Manouba.

L’objectif recherché à travers la création de cette société de gestion conformément aux normes internationales, c’est de développer ce technopôle très proche du campus universitaire de La Manouba, d’y attirer de grandes entreprises étrangères d’investissement et de le convertir en un “village intelligent”, rehaussé par les technologies numériques.

Les projets prévus dans le cadre de cette transformation portent sur la création d’espaces sur une superficie de 80.000 m2; l’aménagement d’espaces de loisirs et de pépinières et aussi l’aménagement d’espaces de création et de production.

Selon Maarouf, la société de gestion va améliorer la productivité du technopole et augmenter son employabilité à travers la création de pas moins de 10.000 emplois contre seulement 252 emplois actuellement assurés par 37 entreprises.