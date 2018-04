Bourse de Tunis : Ciments de Bizerte, chiffre d’affaires local en augmentation de 11,4%

Les Ciments de Bizerte a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2018.

Le premier trimestre 2018 s’est caractérisé par une augmentation du chiffre d’affaires local de +11,04% par rapport à la même période de l’année 2017.

1. INVESTISSEMENTS :

Les investissements qui sont en cours de réalisation portent essentiellement sur :

– Les travaux de Génie Civil du quai : avancement des travaux (100%).

– Modernisation des installations chargements et déchargements quai : reprise des travaux.

– Avancement des travaux mécanique de (100%).

– Avancement des travaux électrique de (100%).

– Fin mars 2018 date d’entrée en exploitation du quai après achèvement des travaux d’aménagement.

2. PRODUCTION ET CHIFFRE D’AFFAIRES :

La production du clinker de la société LES CIMENTS DE BIZERTE au cours du premier trimestre 2018 a connu une régression de -11,58% par rapport à la production de la même période de 2017 suite à l’arrêt programmé du four durant le mois de février 2018 pour entretien annuel.

D’autre part la production du ciment et l’existence d’un stock important de clinker (régulier en fonction de la demande) a diminuée de 1% alors que la production du chaux de la société LES CIMENTS DE BIZERTE du premier trimestre 2018 a connu une amélioration de +16,5 % à l’inverse du secteur cimentier tunisien qui a connu une régression de -26,5%.

Le chiffre d’affaires local de la Société Les Ciments de Bizerte du premier trimestre 2018 a connu une augmentation de +11,04% comparé à la même période 2017 passant de 16.585.045 au 31.03.2017 à 18.416.009 au 31.03.2018.

De même les sorties de liants en quantité (ciments et chaux) de la Société Les Ciments de Bizerte ont connu une amélioration de +3,2% (+4.973,5 tonnes). En effet les livraisons de ciment et chaux sont passés de 154.667,5 tonnes en 2017 à 159.641 tonnes en 2018 à l’inverse des sorties des liants (ciments et chaux) de tout le secteur qui ont connu une baisse de -4,2%.

Il est à signaler que la SCB, contrairement aux autres cimenteries qui ont connu de forte baisse des sorties de chaux (-28,5% pour tout le secteur) a enregistré une forte augmentation de l’ordre de +17,7% faisant ainsi consolider sa part de marché de ce produit qui est passé de 15,96% au 31.03.2017 à 26,27% pour la même période de 2018.

Toutefois les perspectives des Ciments de Bizerte demeurent bonnes avec l’entrée en exploitation des nouvelles installations du quai au cours du deuxième trimestre 2018 (Avril 2018) et la reprise des exportations d’une part et des déchargements du pet coke pour la majorité des cimenteries d’autre part.

3. L’ENDETTEMENT :

Il est à noter que la société a obtenu des crédits à moyen et long terme nécessaires pour le financement de son programme de mise à niveau II (PMN II) et de certains projets d’accompagnement et que les contrats de crédits, servant pour le financement du reliquat des projets suscités, ont été signés.

En ce qui concerne les crédits à court terme pour préfinancement des stocks, ils seront honorés à leurs échéances quoiqu’il reste envisageable de les renouveler pour une période supplémentaire.

4. PERSPECTIVES :

Les perspectives du deuxième trimestre 2018 se présentent comme suit :

L’augmentation sensible de la production de clinker et de ciment suite aux travaux de maintenance annuelle ce qui permettra de subvenir à la demande locale et le développement de l’export.

Après dix ans d’absence, la SCB renoue avec l’exportation par la voie maritime à travers son quai et ce par le chargement d’un navire à destination du CAMEROUN de 25.197,760 tonnes en clinker. En effet, le Jeudi 29 Mars 2018 a marqué la reprise des exportations juste après la fin des travaux des nouvelles installations de chargement des navires.

Par ailleurs, il est à signaler qu’une fois toute l’installation, chargement et déchargement, réceptionnée provisoirement, la Société “Les Ciments de Bizerte” mettra le cap vers l’exportation, verra sa part de marché sur le marché local des liants (ciment et chaux) se développer et reprendra sa valeureuse activité de déchargement de coke pour de nombreuses cimenteries du secteur.

En outre les perspectives pour l’année 2018 sont prometteuses d’autant plus que la SCB est en pourparlers avec des clients pour l’exportation d’un tonnage avoisinant les 150.000 Tonnes de clinker.

Avec l’entrée en exploitation de ce projet, la Sté “Les Ciments de Bizerte” contribuera certainement à éponger l’actuel excédent national de clinker et aidera à minimiser les coûts de surestarie enregistrés par les confrères cimentiers lors de leurs opérations d’importation de coke.

Ainsi donc, la Société “Les Ciments de Bizerte” s’achemine vers l’achèvement de son programme d’investissement décidé dans son programme de Mise à niveau et s’oriente vers un avenir meilleur sur tous les plans.