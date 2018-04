Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouane El Abassi, a indiqué que les prémices d’une modernisation de la réglementation des changes seront visibles prochainement. Il s’agit, notamment, de la digitalisation de la fiche d’investissement et la mise en place des procédures pour le libre transfert du produit réel net de la cession ou de la liquidation des capitaux investis au moyen d’une importation de devises.

El Abassi s’exprimait devant un panel de jeunes exportateurs qui ont voulu faire part à la BCT des difficultés qu’ils rencontrent, particulièrement en matière de change et de financement de leurs activités à l’international.

Il leur a également annoncé le rapprochement progressif des régimes off-shore et on-shore, et ce à travers la publication des circulaires d’assouplissement en matière d’accès des sociétés non résidentes aux financements leasing, la facilitation d’émission par les banques résidentes des cautions d’usage pour les comptes de ces sociétés.

Il a, en outre, assuré que les services concernés de la BCT continueront leurs efforts pour trouver les solutions appropriées aux difficultés de financement évoquées par les jeunes exportateurs, se montrant rassurant quant à l’avancement de la préparation des textes d’application du “Start-up Act” relevant des prérogatives de l’institut d’émission.

Le débat a porté sur les moyens à activer rapidement afin de soutenir l’internationalisation des entreprises tunisiennes, les PME notamment. A cet égard, le besoin de disposer “d’un environnement financier propice à une PME exportatrice performante” est revenu comme un leitmotiv tout au long de la rencontre.

Ont pris part à cette rencontre, Fatma Rekik, STIFEN (agro-alimentaire); Sonia Mahjoub, FOCUS (IT), Abdelaziz Darghouth, Arts et Déco (textile); Karim Aouij, SORAN (Signalétique); Aziz Ben Slimane, TALOS (Meubles); Wissem Hammami, ROUMOUZ (artisanat); Amine Chouaieb, CHIFCO (Digital); Hsouna Alfelah, MARBREX (Marbrerie); Youssef Meddeb, ONE TO ONE (Etudes); Khaled Bouchoucha, Enpact Tunisie (agro-alimentaire).