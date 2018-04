“Pour préserver les compétences scientifiques, il convient d’inciter les chercheurs à adhérer aux activités économiques à forte valeur ajoutée”, a souligné Khalil Laamiri, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Intervenant à l’ouverture de la deuxième session du séminaire des jeunes chercheurs, organisé à l’Institut Pasteur à Tunis (18, 19 et 20 avril), le secrétaire d’Etat a indiqué que la promotion de la stabilité des compétences scientifiques en Tunisie nécessite le développement d’un climat qui favorise l’intégration des chercheurs qualifiés dans les secteurs économiques innovants comme l’économie numérique, les industries pharmaceutiques, les sciences médicales, la fabrication des composantes automobiles et aéronautiques et la robotique qui sont toutes des activités à forte valeur ajoutée.

Il a précisé que la décision du ministère d’augmenter le montant de la bourse au profit des doctorants qualifiés, à partir de 2019, nécessitera la réorientation des dépenses des bourses attribuées aux étudiants dans le cadre de la recherche scientifique pour en faire bénéficier les chercheurs les plus qualifiés.

Laamiri a annoncé que le ministère envisage de mettre en place, en partenariat avec le reste des ministères, une nouvelle structure qui portera le nom de “Conseil national de la recherche scientifique” dont la mission serait d’encourager les activités innovantes et d’aider les chercheurs à profiter des quotas des marchés publics.

Il a, en outre, appelé les jeunes chercheurs à participer à la réforme de l’enseignement supérieur, faisant part de son vœux de voir la Tunisie transformée en un pôle technologique innovant à l’horizon des dix prochaines années.

De son côté, le directeur de l’Institut Pasteur, Hechmi Louzir, a signalé que cette deuxième session a enregistré la participation de plus de 150 étudiants de l’Institut indiquant que des thèmes comme les maladies transmissibles et la biologie, et le cancer et la biologie seront traités lors de ce séminaire.

Pour sa part, la secrétaire générale de l’Association des jeunes chercheurs, Emna Hannachi, explique que ce séminaire vise à permettre aux doctorants de présenter leurs recherches et à mieux faire connaitre l’Institut Pasteur qui est, selon elle, un pôle d’innovation et de création.