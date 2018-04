Tunisie-Royaume-Uni :  Louise de Sousa réaffirme le soutien de son pays à la réalisation de l’hôpital universitaire de Gabès

L’ambassadeur du Royaume-Uni en Tunisie, Louise de Sousa, a fait part, lundi 16 courant, de la détermination de son pays, ainsi que du groupe britannique IHG (International Hospitals Group), à réaliser le projet d’hôpital universitaire à Gabès.

Lors d’une rencontre avec le gouverneur de Gabès, Mongi Thameur, à l’occasion de sa visite dans la région, De Sousa a souligné que les procédures nécessaires à la réalisation du projet sont en cours.

L’action, dit-elle, est axée actuellement sur le règlement des questions liées au retard dans le lancement des travaux de construction de l’hôpital.

Par ailleurs, la diplomate britannique souligne que les efforts se poursuivent pour attirer davantage de touristes britanniques en Tunisie et leur permettre d’apprécier la richesse culturelle des régions de l’intérieur dont Gabès. Elle a mis l’accent la volonté d’impulser la coopération dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation technologique.

Sa visite à Gabès s’inscrit dans le but d’impulser l’investissement gagnant-gagnant entre les deux pays et d’identifier les opportunités de coopération et de partenariat dans la région, signale la diplomate dans une déclaration aux médias.