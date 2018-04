“Des décisions audacieuses et courageuses doivent être prises pour améliorer le climat d’investissement en Tunisie”. C’est ce qu’a souligné Samir Majoul, le président de l’Union tunisienne de l’industrie du commerce et de l’artisanat (UTICA), à l’occasion de la conférence nationale sur “l’industrie et les petites et moyennes entreprises : garantie du développement économique”, organisée jeudi 12 avril à Tunis.

Le président de l’organisation patronale appelle à l’amélioration du rendement de tous les services publics en rapport direct avec l’entreprise, essentiellement les ports et tous les services logistiques.

Il estime également nécessaire voire indispensable de simplifier les procédures administratives, de garantir le financement et d’adopter une politique fiscale qui encourage l’investissement.

Majoul recommande aussi de lutter contre la contrebande et le commerce parallèle et d’assurer la paix sociale en empêchant la suspension du travail sur les sites de production.

Il a également mis l’accent sur l’importance de promouvoir les secteurs du textile, de l’habillement, du cuir et chaussures, de la mécanique et de l’artisanat en aidant les entreprises à surmonter leurs difficultés.

“Il convient aussi de suivre l’évolution technologique et de miser sur l’innovation et le savoir”, a-t-il signalé.

Intervenant à cette occasion, Noureddine Taboubi, secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a indiqué que les PME, qui représentent plus de 90% du secteur industriel, souffrent de plusieurs difficultés notamment structurelles, financières et administratives.

De ce fait, Taboubi considère important de réformer le secteur de la formation professionnelle afin de l’adapter aux besoins des PME.

D’après le secrétaire général de l’organisation syndicale, la promotion des PME nécessite la mise à niveau de leur environnement interne et externe pour garantir leur pérennité, appelant à l’amélioration du climat d’investissement et à la facilitation de l’accès aux financements ainsi que la simplification des procédures administratives.

Taboubi appelle également à accélérer la publication des textes d’application relatifs à la création du Conseil national du dialogue social qui garantit les fondements de l’emploi décent.

De son côté, le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, a souligné que la conférence nationale s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des objectifs du gouvernement d’Union nationale qui aspire à l’instauration d’une économie à haute valeur technologique, économe d’énergie, amie de l’environnement, innovante, inclusive et pérenne.

“La Tunisie aspire à la réalisation d’une mutation qualitative pour se transformer en une plateforme technologique”, a-t-il souligné.

Il a fait remarquer que, pour atteindre cet objectif, un plan d’action a été mis en place afin de préserver le tissu industriel actuel et développer la compétitivité des entreprises.

Il s’agit, également, de développer les activités innovantes, d’encourager l’investissement et d’améliorer l’encadrement et l’accompagnement des entreprises notamment dans les régions intérieures.

Le ministre a ajouté que plusieurs manifestations seront organisées aux niveaux national et international pour diffuser l’image de la Tunisie en tant que plateforme industrielle et technologique.

Une cérémonie d’hommage en l’honneur d’une quinzaine d’entreprises ayant réussi leurs parcours a été organisée en marge de la conférence.