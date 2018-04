Suite à la publication de plusieurs articles concernant le transfert des titres détenus par Groupama SA, la compagnie STAR tient à apporter les précisions suivantes :

– L’opération citée est une opération de transfert des titres détenus par «Groupama SA» dans la STAR à «Groupama Holding Filiales et Participations», elle-même filiale de Groupama SA.

– Cette opération est purement interne au Groupe Groupama et s’inscrit dans le cadre de l’application de la loi du 09 décembre 2016 dite loi Sapin 2 qui impose à l’organe central du Groupe Groupama de se transformer de société anonyme en caisse de réassurance mutuelle agricole à compétence nationale. Cette transformation a conduit au transfert des titres des principales filiales et participations détenues par «Groupama SA» à une société holding «Groupama Holding Filiales et Participations».

– Le Groupe Groupama ne détient aucune filiale ou participation en Tunisie en dehors de la STAR.

– Cette opération n’apporte aucune modification au partenariat stratégique conclu entre l’Etat tunisien et le Groupe Groupama.