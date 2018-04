Le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Mohamed Salah Arfaoui, a annoncé que son département a déjà commencé le processus de liquidation foncière pour la réalisation du projet de l’autoroute reliant Sidi Bouzid, Kasserine et Gafsa.

Intervenant, mardi 10 avril 2018, lors d’une séance plénière à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) consacrée à l’examen de l’accord de prêt entre la Tunisie et la Banque européenne d’investissement (BEI) pour la réalisation du tronçon de l’autoroute reliant Sbikha et Jelma, Arfaoui a ajouté que l’appel d’offres relatif à ce projet sera lancé au cours des mois de juin et juillet 2018.

S’agissant de l’autoroute Gabès/Médenine/ Ras Jedir, le ministre a indiqué que le taux d’avancement des travaux a atteint jusqu’à maintenant 64%. Quelques tronçons de l’autoroute seront ouverts avant la fin 2018 et le projet sera prêt avant la fin de l’année 2019, a-t-il encore fait savoir.

Arfaoui a, en outre évoqué la stratégie de son département visant à atteindre 1.060 kilomètres d’autoroutes à l’horizon 2023 (400 kilomètres actuellement) et les prévisions tablent sur la réalisation de 1.300 kilomètres à l’horizon 2030.

S’agissant de la réalisation des projets, le ministre a rappelé que 15 mécanismes ont été mis en place en vue de garantir le suivi et le contrôle des projets, ajoutant que 14.000 dossiers ont été présentés à l’inspection générale.