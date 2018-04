Rally du tourisme culturel à Mahdia, le circuit de loisir et de découverte

Les différentes régions du gouvernorat de Mahdia ont vécu durant le week-end au rythme d’un événement exceptionnel, en l’occurrence un rallye qui a mis en compétition des bicyclettes de course ainsi que des voitures familiales, dans le cadre d’une visite effectuée dans plusieurs sites archéologiques, et animée par une série de spectacles folkloriques innovants.

Selon le directeur de la Maison de la jeunesse de Chorbane et l’organisateur de la manifestation, Achraf Nasri, le circuit du rallye a couvert les régions de Chorbane, El Jem, Salakta, Echabba, Rejiche et le site de “Arabe El Oyoun”, dans la délégation d’Aouled Echamekh, passant par Borj El Othmani et Sekifa El Kahla, pour prendre fin au niveau du port phénicien de la ville de Mahdia.

D’après Nasri, le rallye vise à ancrer les principes de leadership solide et équilibré, ainsi que le respect des signaux de la circulation, et la promotion du patrimoine culturel et civilisationnel des régions du gouvernorat, ce qui est en mesure d’impulser le tourisme régional.

De son côté, le délégué régional des affaires culturelles à Mahdia, Abdelhafidh Ben Hassan, a indiqué qu’à la fin de cette manifestation, organisée en collaboration avec les deux commissariats de la jeunesse et des affaires culturelles de Mahdia, le conducteur qui respecte les règles de la circulation sera honoré.

“Un nombre important d’organisations de la société civile soutiennent ce rallye, en rendant hommage à un certain nombre de familles des martyrs de la région, ainsi que huit des martyrs de la Garde nationale, puisque l’événement coïncide avec la célébration de la fête des martyrs”, a-t-il noté.