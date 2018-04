Ils sont trente-deux turcs à avoir réussi à figurer dans l’édition 2018 du classement des milliardaires 2018 réalisé tous les ans par la revue américaine Forbes.

L’homme d’affaires Murat Ülker, patron du groupe éponyme, Üker Group –dont le holding s’appelle Yildiz Holding- se classe à la 442ème place sur le plan mondial, avec une fortune estimée à 4,8 milliards de dollars devance très largement la plupart de ses concitoyens faisant partie de ce club très sélect.

Le seul milliardaire qui talonne Murat Ülker de près est Erman Ilicak. Ce businessman, dont le holding (Ronesans Holding) est actif dans la construction, l’immobilier, l’énergie, la santé et l’éducation, se classe, avec 4 milliards de dollars, au 550ème rang. Ronesans Holding s’est internationalisé avec l’acquisition d’entreprises de construction en 2013 (les Swiss Hergiswill et German Heitcamp) et en 2015 (le néerlandais Nedam).

Le Top 10 des milliardaires turcs est complété par Husnu Ozyyegin (2,9 milliards de dollars, 822ème). Son holding (Fiba Holding) opère principalement dans les services financiers –à travers sa banque Credit Europe (plus de 9 milliards de dollars d’actifs et plus de trois millions de clients dans neuf pays européens et deux pays asiatiques), à laquelle il a ajouté une deuxième, la banque d’investissement DOME Group à Londres, co-fondé en 2017, avec le milliardaire Ferit Sahenk- et non financiers (crédit-bail, affacturage et assurance), et a également des investissements dans dans le commerce de détail, l’immobilier, la santé, les énergies renouvelables, les ports et l’hôtellerie).

Derrière ce trio de tête, six milliardaires se tiennent dans un mouchoir de poche : Mustafa Kucuk (887ème, plus grand actionnaire de LC Waikiki, un producteur et détaillant de prêt-à-porter et d’articles pour la maison, 469 magasins en Turquie et 364 dans 37 autres pays), Semahat Sevim Arsel, héritière et principal actionnaire de la principale holding du groupe Koc (énergie, automobile, biens de consommation durables et finance, mais également, alimentation, tourisme, construction navale, etc.), se classe cinquième (924ème dans le monde, 2,6 mds $), Mustapha Rahmi Koc –frère aîné de Semahat Sevin Arsel et de Suna Kirac, elles aussi milliardaires- est 965ème (2,5 milliards de dollars), tout comme Sarik Tara (principal actionnaire d’ENKA, premier producteur d’électricité privé de Turquie); en neuvième position (2,4 mds $, 1020ème) figure l’associé de Husnu Oyyegin dans la banque londonienne d’investissement DOME Group, Ferit Sahenk, président de Dogus Holding (tourisme, immobilier, médias, services financiers, construction et automobile), suivi de sa sœur Filiz Sahek (2,3 mds, 1070ème).

Neuf autres milliardaires occupe le milieu du tableau avec des fortunes allant de 1,8 à 1,5 mds $ : Hamdi Ulukaya (1339ème, 1,8), Sezai Bacaksiz, Sefik Yilmaz Dizdar, Yusuf Hamied et Hihat Ozdemir (1,7, 1394ème), Melih Abdulhayoglu, Ahmed Calik et Turgay Ciner (1,6 mds $, 1477ème), Bulent et Faruk Eczacibaci (1,5, 1561ème).

Un écart encore plus ténu sépare les milliardaires occupant le dernier tiers du tableau. Dans cette partie, cinq milliardaires ont une fortune de 1,3 milliard de dollars, 1756ème place (Lily Safra, Deniz Sahenk –un autre membre de la famille Sahen-, Erol Tabanca, Ayhan et Fatih Tosyahi; suivi d’un tandem à 1,2 milliard $ -1867ème– ( Mehmet Siran Tara et Mustafa Latif Topbas), d’un groupe à 1,1 md $ (Hamdi Akin, Mehmet Aydinlar, Mehmet Rustu Basaran, Murat Vargi et Fatma Tuba Yazici), 1999ème. Olgum Zorlu ferme la marche avec 1 milliard de dollars (2124ème dans le monde et 3ème en Turquie).

Source Forbes