Le coup d’envoi pour la 34ème édition de la Foire internationale du Livre de Tunis a été donné, vendredi, au Palais des Expositions au Kram, en présence du ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zine El Abidine et son homologue algérien Azzedine Mihoubi.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le directeur général de la 34ème édition de la foire internationale du livre, Chokri Mabkhout, a mis l’accent, dans son allocution, sur l’importance du livre et son rôle dans le développement du savoir.

Le livre demeure un outil de réflexion autour des causes humaines malgré les avancées technologiques.

Chokri Mabkhout a, par ailleurs, rappelé que la femme tunisienne sera à l’honneur lors de cette édition. Un hommage pour sa lutte et son militantisme pendant les différentes étapes du processus démocratique en Tunisie.

Saluant la présence du ministre algérien de la Culture, Azzedine Mihoubi, et la délégation qui l’accompagne, Chokri Mabkhout a expliqué que le choix de l’Algérie comme invitée d’honneur pour cette édition vient illustrer les profonds liens historiques qui unissent les deux pays.

De son côté, le ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zine El-Abidine, a déclaré que la Foire internationale du Livre de Tunis est une occasion pour célébrer le livre comme une source de savoir et de stimulation de l’imaginaire, estimant que la Foire du Livre reflète la consécration du principe de la diversité et la liberté.

Le ministre algérien de la Culture s’est félicité, de son côté, de la présence de l’Algérie comme invitée d’honneur de la 34ème édition de la Foire internationale du Livre de Tunis en annonçant que l’Algérie organisera, fin avril courant, les journées culturelles tunisiennes.

Au cours de la cérémonie d’ouverture, un tableau en mosaïque du poète romain Virgile a été offert au ministre de la culture algérien.

Des écrivains et des intellectuels tunisiens ont aussi été honorés lors de cette cérémonie, dont la romancière Souad Guellouz, les nouvellistes Nafla Dhab et Mahmoud Belaid, le romancier tunisien résident en France Habib Sellami ainsi que le poète Moncef Mezghani.

Des écrivains arabes ont été, aussi, à l’honneur. Il s’agit du romancier palestinien Yahya Khalaf, du marocain Ahmed Al Madini et de l’Irakien Mohsen Jassem Al Moussawi.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Chokri Mabkhout a indiqué qu’un hommage sera rendu aux auteurs algériens Waciny Laredj et Amine Zaoui.

Rappelons que cette nouvelle édition enregistre la participation de 775 éditeurs représentant 32 pays arabes et étrangers dont 126 éditeurs Tunisiens.

S’agissant des exposants, leur nombre atteint 259 représentant 25 pays, en plus de 111 exposants tunisiens.

Plus de 80 activités culturelles et animations seront au programme de cette 34ème édition dont une partie est réservée aux enfants et à la jeunesse.

La Russie sera l’invitée d’honneur de la section jeunesse de la Foire qui verra également la participation de 12 pays arabes et étrangers.

Le programme culturel consacré aux enfants et à la jeunesse sera marqué par l’organisation d’une nouvelle compétition “On lit pour être plus belles” destinée aux jeunes filles de 14 à 18 ans.