La Bourse de Tunis clôture la séance de lundi sur une hausse de 0,26% réalisé par le Tunindex à 7 161.36 points, soit un volume d’échanges de 5, 589 Millions de Dinars (MD), selon Mena Capital partners (MCP).

A la hausse, le titre SERVICOM s’est monnayé à 1,90 D, soit une montée de 4,39%, suivi par SOTUVER qui a réalisé une augmentation 3,82% à 5,70 D. Le titre BANQUE DE L’HABITAT, quant à lui s’est monnayé à 22,49 D, soit un relèvement de 3,64%.

Dans le vert, WIFAK INTERNATIONAL BANK et TUNINVEST SICAR ont réalisé respectivement une progression de 2,98% et 2,83% à 6,90 D et 6,16 D.

A la baisse, le titre CARTHAGE CEMENT a animé le marché par un volume transactionnel de 1,060 MD soit une chuté 5,42% à 2,09 D suivi par MPBS qui s’est monnayé à 3,20 D, soit un déclin de 2,73 %. Le titre GIF-FILTER quant à lui a réalisé une détérioration de 2,66% à 1,46D.

Dans le rouge, les titres ELECTROSTAR et SOTETEL ont réalisé un amoindrissement respectif de 2,60% à 2,24D et de 2,17% à 2,70D.