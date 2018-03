En Tunisie et au Maroc, les citoyens bénéficient de bons services de raccordement à l’eau grâce à des infrastructures appropriées, en dépit du stress hydrique dont souffrent les deux pays. C’est en tout cas ce qu’estime la cheffe de division “Eau et assainissement” à l’Agence française de développement (AFD), Céline GILQUIN, citée par le site d’informations européen Euractiv.

Selon la responsable, l’approvisionnement en eau dépend plutôt de la bonne gouvernance et non de la disponibilité des ressources. Elle explique: “Dans certaines régions du continent africain, dont l’Afrique centrale, on ne souffre pas de stress hydrique, et malgré ça les eaux distribuées sont de mauvaise qualité. Car, les gouvernements dans ces pays n’ont pas investi dans ce domaine et n’ont pas placé l’eau comme priorité”, soulignant que les pays africains ne consacrent que 0,27% de leurs budgets locaux au service de l’eau.