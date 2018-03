La coopération militaire bilatérale, la situation sécuritaire en Afrique du Nord et la question de la migration irrégulière ont été au centre de l’entretien qu’a eu, lundi 26 mars, le ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi, avec le vice-président de la Commission des affaires étrangères au Bundestag allemand, Roderich Kiesewetter.

Au cours de l’entretien, Zbidi a salué le soutien de l’Allemagne à la Tunisie dans sa lutte contre le terrorisme et le niveau de la coopération bilatérale dans les domaines de la formation des forces spéciales, du déminage, de la santé militaire, du développement durable et du contrôle des frontières.

Il a également réaffirmé le soutien de la Tunisie aux efforts internationaux visant un règlement politique de la crise en Libye, de manière à y rétablir la paix et la stabilité, lit-on dans un communiqué du département de la Défense.

Abdelkrim Zbidi a ajouté que la Tunisie œuvre au renforcement et au développement de la coopération militaire entre les deux pays, au niveau bilatéral, mais également, dans le cadre de l’initiative “5+5 Défense” ou encore le Groupe “7+6 Défense, Sécurité et Justice”. Ceci outre la coopération avec l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) dans les domaines des renseignements et de la lutte contre le terrorisme.

De son côté, Roderich Kiesewetter a indiqué que le Bundestag note avec satisfaction la coopération militaire de haut niveau tuniso-allemande et les avancées réalisées par la Tunisie dans le domaine sécuritaire, affirmant la disposition de son pays à continuer à renforcer la coopération militaire bilatérale.

Le vice-président de la Commission des affaires étrangères au Bundestag était accompagné de l’ambassadeur de l’Allemagne à Tunis.