Les exemples concrets de possibilités de promouvoir le développement durable grâce au tourisme tiennent une place centrale dans la première publication conjointe de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et de l’Organisation des États américains (OEA).

‘Tourism and the Sustainable Development Goals: Good Practices in the Americas‘ (Le tourisme et les objectifs de développement durable : bonnes pratiques dans les Amériques) contient 14 études de cas de toute la région montrant pourquoi le tourisme est l’un des secteurs économiques les mieux placés pour contribuer au Programme de développement durable à l’horizon 2030 et à ses 17 objectifs de développement durable.

Depuis les projets touristiques venant renforcer le processus de paix en Colombie jusqu’aux initiatives en plein cœur de l’Amazonie péruvienne, en passant par l’action face aux changements climatiques au Mexique ou encore l’analyse des systèmes de gestion et de durabilité au Honduras ou au Panama, un total de 14 études de cas illustrent la contribution du tourisme à la réalisation des objectifs de développement durable dans les Amériques.

“Le tourisme et les objectifs de développement durable : bonnes pratiques dans les Amériques“ préconise de prêter une attention particulière à la gestion du tourisme et au renforcement des partenariats entre les acteurs publics et privés nationaux et internationaux et avec les populations locales.

Le rapport constate aussi l’émergence de voyageurs plus responsables et recommande aux destinations de la région de tenir compte, dans leurs politiques, actions et initiatives, des considérations liées à l’utilisation rationnelle des ressources et à l’ouverture aux multiples parties prenantes.

«Sachant que les touristes internationaux ont été plus de 200 millions à se rendre dans les Amériques en 2017, le tourisme peut et doit jouer un grand rôle en apportant des solutions pour le développement durable dans la région». C’est ce qu’a déclaré le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, qui ajoute : «Je me félicite de ce partenariat avec l’Organisation des États américains, fort de la conviction qu’ensemble, nous appuierons le rôle du tourisme dans les priorités de développement durable de la région, d’ici à 2030 comme au-delà».

La secrétaire exécutive au développement intégré de l’Organisation des États américains, Kim Osborne, estime pour sa part que cet effort conjoint «permet de faire mieux connaître la façon dont le tourisme peut contribuer à la réduction de la pauvreté, protéger la biodiversité et le patrimoine culturel, et appuyer le développement local dans les Amériques».

Dans les Amériques, les autorités à tous les niveaux ont élevé le tourisme au rang de secteur prioritaire pour promouvoir le développement et la diversification de l’économie. Les pays à travers la région sont en train d’adopter de nouvelles législations et politiques allant dans ce sens. Dans ce contexte, le rapport apporte un éclairage sur la façon dont une démarche commune incluant les décideurs, le secteur privé, les touristes et la communauté du développement peut servir de catalyseur du développement durable grâce au tourisme.

Le rapport a été présenté lors du Congrès inter-américain 2018 des ministres et hautes autorités du tourisme sur le thème «Connecter les Amériques grâce au tourisme durable».