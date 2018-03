Le Jerid n’est pas que la belle carte postale du beau coucher de soleil qui fait rêver les visiteurs et fantasmer les touristes. Le Jerid ce n’est pas que les palmiers parfois centenaires avec une qualité des dattes légendaire. Le Jerid ce n’est pas que le sens, nos sens en quête de dépaysement quelque peu mystique et souvent artistique.

Le Jerid est une Terre d’Avenir, une locomotive pour le développement des hommes et des femmes de la région mais également de l’ensemble de la Tunisie. C’est ce rêve, cette ambition et cette conviction qui ont conduit le Cercle Kheireddine et la Fondation Konrad Adenauer à sortir de leur «zone de confort», à quitter la capitale pour aller écouter, apprendre et réfléchir avec la société civile de la région à l’avenir de celle-ci.

C’est avec beaucoup d’humilité et d’intérêt que le Cercle Kheireddine a décidé de déplacer ses travaux à Tozeur, pour mieux comprendre les problématiques du développement de cette région et réfléchir aux voies d’un sursaut qu’on voudrait exemplaire.

Plusieurs acteurs de la société civile locale ont été conviés à participer à cette rencontre ouverte, d’échange et d’intelligence collective, qui s’articulera autour d’une écoute active des préoccupations mais surtout des propositions des participants. Trois exposés «prétextes» et volontairement provocateurs viendront stimuler la réflexion pour quantifier et mettre des mots sur l’écart entre le possible et les réalisations. Bien que présentées par trois experts des questions du développement, ces trois interventions ne seront que des illustrations pour un débat plus profond mené par et entre les présents.

Ce débat sera celui des jeunes : les jeunes chômeurs à qui on demandera non pas des lamentations mais des engagements; les jeunes entrepreneurs, qui ont le courage de l’action malgré les obstacles et les contraintes de leur environnement. L’objectif est de construire ensemble une vision et d’illustrer celle-ci par des engagements réciproques.

Les acteurs de la société civile du Jerid, les représentants de l’administration locale, les jeunes chômeurs ou entrepreneurs, les médias locaux et nationaux, les experts et professeurs du Cercle Kheireddine, la coopération internationale représentée par la KAS et tous ceux qui croient que le Jerid est une terre d’Avenir sont ainsi conviés à cette réflexion sur comment dessiner, fabriquer et réaliser cet avenir.

En marge de cette rencontre, les membres du Cercle Kheireddine et les représentants de la KAS réaliseront un certain nombre de visites de terrain, pour constater de visu comment des entrepreneurs préparent l’avenir du Jerid et réussissent à écrire des histoires de réussites exemplaires.

Programme Samedi 24 mars 2018, Hôtel Ksar Rouge :