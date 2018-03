La première édition du Salon de l’entreprise à Bizerte aura lieu du 29 au 31 mars 2018 au Palais des Congrès de Bizerte.

Selon les organisateurs, environ 10 mille visiteurs sont attendus à cette manifestation qui a pour objectif de réunir des jeunes entrepreneurs, hommes d’Affaires et autres acteurs économiques pour échanger les expériences et les idées, s’informer des dernières dispositions et des nouveaux dispositifs d’accompagnement, renouer des partenariats, saisir de nouvelles opportunités, faire avancer les projets et assurer le développement des entreprises.

Au programme, des conférences et des ateliers animés par des spécialistes et des experts sur des thèmes liés à l’accompagnement, le financement, le développement et l’innovation, les start-up et le développement régional.

Le Salon comporte également une exposition à laquelle participent 120 professionnels qui représentent les structures d’appui et organismes nationaux, les entreprises publiques, les institutions financières, les entreprises privées et start-up ainsi que les établissements universitaires.

Le gouverneur de Bizerte, Mohamed Gouider, indique que ces premières journées de l’entreprise se veulent une plateforme d’échange entre administration, entreprises et environnement socioprofessionnel pour mieux faire connaître les programmes et activités des entreprises publiques et privées dans tous les domaines et promouvoir le climat d’affaires dans la région de Bizerte à l’échelle nationale et internationale.

La manifestation est organisée par le gouvernorat de Bizerte en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie du nord-est Bizerte, CGDR, l’UTICA, l’APII, l’APIA, l’ONA, l’ONTT, l’ANETI et les établissements universitaires.