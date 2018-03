Le lancement officiel du “CyberSud”, un projet de coopération en matière de lutte contre la cybercriminalité dans le voisinage sud a été annoncé officiellement mercredi à Tunis.

L’annonce a été faite lors d’une conférence internationale organisée du 21 au 23 mars 2018 à Tunis, conjointement par le ministère des Technologies de la communication et de l’économie numérique et le Conseil de l’Europe.

Selon une note de présentation, l’objectif spécifique du projet est de renforcer la législation et les capacités institutionnelles en matière de cybercriminalité et de preuve électronique dans la région du voisinage sud de l’Union européenne (UE), conformément aux exigences relatives aux droits de l’Homme et à l’Etat de droit. Les premiers pays prioritaires sont l’Algérie, la Jordanie, le Liban, le Maroc et la Tunisie, souligne la même source.

Il s’agit d’un projet conjoint de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe sur la coopération en matière de cybercriminalité. Financé dans le cadre de l’Instrument européen de voisinage (IEV), le projet a débuté le 1er juillet 2017 avec une phase de lancement de huit mois.

La réalisation du projet s’étale sur trois ans avec un budget de 3,35 millions d’euros. Il est mis en œuvre par le Conseil de l’Europe.

Selon le secrétaire d’Etat au ministère des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, Habib Dabbabi, le lancement d’un tel projet à partir de la Tunisie est une nouvelle occasion pour le pays de conforter sa place dans la nouvelle économie numérique.

La tenue de cette conférence en Tunisie reflète la priorité accordée par le pays à la question de la cybersécurité en cette période de transition, a indiqué le secrétaire d’Etat dans une déclaration aux médias. La participation de la Tunisie à ce programme témoigne de l’importance accordée à la lutte contre la cybercriminalité, a-t-il ajouté.

“Nous avons besoin de maîtriser les nouvelles technologies de la communication et de mettre en place une nouvelle stratégie consensuelle pour le développement des moyens et techniques de lutte contre ce phénomène”, a-t-il expliqué.

Le président de l’Instance nationale de protection des données personnelles Chawki Gaddes a, quant à lui, indiqué qu’un projet de loi relatif à la lutte contre la cybercriminalité sera bientôt soumis à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP). “Ce projet prévu depuis 2009 nous permettra de mettre en place un cadre législatif et de trouver des solutions au problème de la cybercriminalité en Tunisie”, a-t-il souligné, précisant qu’il permettra également à la Tunisie d’adhérer à la Convention de Budapest sur la cybercriminalité.