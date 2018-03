Une convention de partenariat a été signée, vendredi 16 mars, entre le Conseil de la concurrence et la Faculté de droit et des sciences politiques de Sousse.

Cet accord, conclu en marge d’une journée d’étude organisée à la Faculté de droit de Sousse sur la concurrence et les professions libérales, s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de l’université sur son environnement, a expliqué le doyen de ladite faculté, Montassar Ouardi.

Il a ajouté que la convention a pour objectif l’échange d’expériences et d’expertises entre les deux établissements et la mise en place d’un programme d’actions communes pour conserver et publier toutes les données relatives à la concurrence et aux transactions économiques et œuvrer pour la diffusion de la culture de la concurrence.

La même source a souligné qu’en vertu de cet accord, une unité de recherche chargée de la concurrence sera créée à la faculté de droit et un site en ligne sera lancé contenant les divers textes réglementaires relatifs aux études et recherches axées sur la loi sur la concurrence.