La Société Tunisienne des Pneumatiques – STIP – se propose d’organiser un concours public externe sur dossier et sur épreuves écrites et orales pour le recrutement de 29 ingénieurs et cadres selon les profils suivants :

– 13 ingénieurs, ayant les spécialités suivantes :

génie mécanique

génie industriel

génie chimique procédés

génie informatique industrielle

génie électromécanique

génie mécatronique

master intégré QSE

– 12 techniciens supérieurs, ayant les spécialités suivantes :

chimie industrielle et procédés

mécanique

électromécanique

chimie physique des matériaux

– 02 cadres en Gestion

– 01 Technicien Supérieur en Gestion

– 01 Technicien Supérieur en Transport et Logistique

Pour postuler, les candidatures doivent envoyer leur CV, lettre de motivation, les copies conformes des diplômes et des relevés des notes de la dernière année d’étude à l’adresse suivante :

STIP, km 13 route de la Kairouan – 4070 M’Saken, au plus tard le 23 Mars 2018, le cachet de la poste fait foi.