La priorité de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG), après le retour de l’activité dans toutes les unités, est d’assurer l’approvisionnement en phosphate commercial des clients de la Compagnie, afin qu’ils puissent reprendre leur production, indique, mercredi 7 courant, le directeur central de la production à la CPG, Rafaa Nsib, citant le Groupe chimique tunisien à Gabès et Mdhilla, et la Société tuniso-indienne des engrais à la Skhira.

L’activité a repris, dans la soirée du mardi, dans les unités de la CPG à Metlaoui et à Kef Eddour et lundi à Mdhilla, après un mois et demi de suspension due aux mouvements de contestation des résultats du concours de recrutement au sein de la compagnie annoncés le 20 janvier.

Selon la directrice de contrôle et de suivi de la production à la CPG, Najia Dinari, le transport de phosphate en direction des clients de la compagnie à Gabès et à la Skhira a commencé, depuis mardi, à partir de Mdhilla, Metlaoui et surtout Kef Eddour où il existe, déjà, un stock de phosphate.