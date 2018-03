L’en-cours de la dette publique devrait atteindre en 2018 près de 72% du PIB. il était de 41% en 2010, 51% en 2014 et 70% à fin décembre 2017.

En millions de dinars l’encours de la dette publique est passé de 25 milliards de dinars à 76 milliards de dinars prévu en 2018.

Le déficit budgétaire a atteint 6 milliards à fin décembre 2017, il devrait passer à 5,2 milliards de dinars en 2018.



La pression fiscale était de 20,1% en 2010, elle a atteint un plus haut en 2014 à 23,1% et devrait passer à 22% en 2018.