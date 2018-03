Le président de la République Béji Caïd Essebsi a eu, mardi, au palais de Carthage, un entretien avec le président de la République de Guinée Equatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Une réunion élargie s’est tenue ensuite entre les délégations des deux pays au cours de laquelle il a été procédé à l’examen des différents volets de la coopération bilatérale et des moyens de la développer davantage, souligne un communiqué de la présidence de la République.

Les deux présidents ont, à cette occasion, présidé une cérémonie marquée par la signature de huit conventions de partenariat couvrant notamment les domaines de la santé, la formation et l’agriculture.

Lors d’une déclaration commune avec son homologue équato-guinéen, le président de la République, Béji Caïd Essebsi a affirmé que cette visite, première du genre pour le président de la République de Guinée Equatoriale, traduit la volonté de son pays de renforcer les relations bilatérales et la coopération dans tous les domaines entre les deux pays.

“C’est aussi l’occasion de concrétiser cette volonté à travers la signature de conventions qui couvrent tous les secteurs clés à savoir l’économie, la santé l’agriculture, le tourisme et les technologies”, a indiqué Caïd Essebsi.

Le président de la République a également salué la décision du président équato-guinéen d’ouvrir une ambassade de la République de Guinée Equatoriale en Tunisie qui illustre, selon lui, la volonté des deux pays d’approfondir leurs relations bilatérales. Il s’est, aussi, félicité de la décision de supprimer le visa pour les Tunisiens désirant se rendre en Guinée Equatoriale.

Caïd Essebsi a affirmé, en conclusion, la détermination de veiller à la concrétisation des accords signés entre les deux parties.

Pour sa part, le président équato-guinéen a qualifié cette rencontre d'”historique ” pour les deux pays. Cette première visite à la tête d’une délégation vient conforter les relations établies entre les deux pays et les deux peuples, a-t-il dit. ” En tant que pays africain, je donne beaucoup d’importance à la coopération sud-sud, inconditionnelle selon lui, contrairement à la coopération avec d’autres continents qui nous imposent des conditions pour nous aider “.

Pour lui, l’Afrique souffre de nombreux obstacles et d’entraves et pour s’en libérer, les pays africains doivent établir des relations de solidarité et de coopération mutuelle.

“Nos deux pays sont déterminés à dynamiser cette coopération à travers l’application des accords signés”, a-t-il affirmé, soulignant qu’une commission mixte se chargera du suivi minutieux des accords convenus entre les deux pays. En tant que membre non-permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, la Guinée Equatoriale s’emploiera à assurer une meilleure coordination sur les questions qui concernent la sécurité dans le continent africain, a-t-il assuré, saluant l’expérience tunisienne dans le domaine de la sécurité, notamment au niveau technique.

Le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a, par ailleurs, invité le président de la République à visiter la Guinée Equatoriale.

Le président de la Guinée Equatoriale effectue une visite officielle en Tunisie (26-28 février) à l’invitation du président de la République. Cette visite est la première d’un président de la Guinée Equatoriale en Tunisie. Elle vient consacrer l’ouverture de la Tunisie sur son environnement africain et renforcer les relations de coopération avec les différents pays du continent, indique un communiqué de la présidence de la République.