Secrètement préparée depuis dix-huit mois, cette opération fait trois –heureux- gagnants. Les deux partenaires -qui élargissent à cette occasion la palette des services qu’ils offrent et leur terrain de chasse-, ainsi que Tuninvest Innovations. La filiale d’Africinvest cède à cette occasion sa participation dans Comete Engineering au bureau d’études italien. Au bout d’un “voyage” fructueux.

Pour Comete Engineering et RINA, le 23 février 2018 est à marquer d’une pierre blanche. Ce jour-là, les deux bureaux d’études ont officialisé leur partenariat stratégique qu’ils préparaient secrètement depuis près de dix-huit mois.

L’opération présente les deux ingrédients essentiels d’un mariage –de raison- réussi: chacun des deux partenaires y apporte une contribution essentielle et va fort probablement en tirer un bénéfice consistant.

D’ailleurs, les patrons des deux bureaux d’études en sont absolument convaincus, qui l’affirment haut et fort. A cette occasion, Radhi Meddeb, président directeur général de Comete Group, a en effet déclaré que “cette alliance stratégique nous permet d’être soutenus par une entreprise internationale leader”, et “d’accéder, en cas de besoin, à un réservoir d’expertise de haut niveau, de renforcer notre présence sur les marches traditionnels, d’explorer de nouvelles géographies, et de viser des “projets plus complexes”.

De son côté, Ugo Salerno, président directeur général de RINA, trouve d’autres avantages au partenariat stratégique avec COMETE Engineering : le renforcement de la présence globale de RINA, particulièrement au Maghreb et en Afrique subsaharienne, l’accès à des ressources humaines de haut niveau et bien formées, et la création de valeur pour toutes les parties. De fait, Comete Engineering et RINA sont parfaitement complémentaires.

Lancé en 1986 par Radhi Meddeb, Comete Engineering –aujourd’hui navire amiral d’un group, contrôlé et dirigé par son fondateur, et Walid Belhaj Amor, directeur général adjoint, employant une centaine de personnes- est actif dans l’ingénierie et le conseil, et réalise près de 90% de son chiffre d’affaires consolidé à l’export, en l’occurrence dans une trentaine de pays africains. Qu’il sert à partir de sept bases (Tunisie, Algérie, Maroc, Libye, Mauritanie, Côte d’Ivoire et Cameroun).

En trente-et-un ans d’existence, le groupe a finalisé plus de 1.200 contrats de service et contribué à près de 300 projets d’infrastructures totalisant pas loin de 40 milliards de dollars. Ce qui en fait, d’après le communiqué officiel publié vendredi 23 février par les deux partenaires, un “acteur majeur dans les domaines de l’ingénierie et du conseil en Tunisie et en Afrique”.

RINA est une –très, très- vieille dame. A l’origine société de classification maritime, la société a été créée en 1861. Trois cent-dix ans plus tard, le groupe dont elle est la locomotive opère toujours dans le domaine maritime, mais également dans l’industrie, l’énergie, le transport-infrastructure et la certification.

Avec près de 3.700 employés, au sein de 170 bureaux couvrant 65 pays, RINA a réalisé 448 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2016. Le partenariat entre Comete Engineering et RINA ouvre un nouveau chapitre dans la vie des deux entreprises, mais en clos un autre, celui de l’aventure d’Africinvest avec l’entreprise fondée par Radhi Meddeb.

Le fonds d’investissement sort aujourd’hui du capital de Comete Engineering “après un long et fructueux voyage caractérisé par une croissance remarquable de Comete Group dans le continent africain”, salue le communiqué.

MM, d’après communiqué