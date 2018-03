La Bourse de Tunis a débuté la séance de jeudi dans le vert où le Tunindex affiche une hausse de 0,05% avec 6 593.47 points dans un volume totale de 0,398 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, CELLCOM a grimpé de 5,26% à 1,60 D, suivie par SFBT et SOMOCER qui gagnent respectivement 1,38% et 0,82% à 20,48 D et 1,22 D.

A la baisse, MPBS chute 2,59% à 3 D, tout comme SOTETEL et ASSAD qui dévissent respectivement de 2,15% et 2% à 2,73 D et 9,30 D