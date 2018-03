– An 7 de la révolution: Un bilan catastrophique et des perspectives sombres

– Bilan économique: Les illusions perdues!

– Départ volontaire à la retraite des agents publics: Que prévoit la loi adoptée par l’Assemblée?

– Liste des tarifs des vignettes auto et dates limites de paiements

– Climat des affaires: L’Etat est mort, tout est permis!

– Omar Behi : Le gouvernement n’a pas l’intention de revenir sur l’augmentation des prix

– Le déficit de la balance commerciale atteint son plus haut niveau historique

