Le Tunindex affiche une hausse de 0,02% avec 6 187,58 points dans un volume totale de 0,893 million de dinar (MD)”,selon l’intermédiaire en bourse MENA Capital Partners(MCP).

Dans le vert, New Body Line grimpe de 3,30% à 5 dinars(D) suivie par Sotipapier et Sotemail qui gagnent respectivement 1,85% et 1,76% à 3,30 D et 2,30 D.

A la baisse, UADH chute de 2,66% à 2,56 D tout comme City Carset Tunisair qui dévissent respectivement de 2,31% et 2,27% à 10,11 D et 0,43 D.