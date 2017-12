Un Malien invente le premier réseau social africain dénommé “Lenali“

L’Afrique est devenue le continent de l’innovation dans plusieurs domaines, et cela est dû à sa spécificité culturelle et ses particularités.

C’est le cas notamment dans les secteurs de la monétique, de la monnaie virtuelle et du M-paiement.

Le Mali s’inscrit dans cette dynamique. La preuve en que, selon l’hebdomadaire Jeune Afrique, un réseau social vocal a été conçu et mis en place dans ce pays portant le nom de “Lenali“.

L’originalité de cette application réside dans le fait qu’elle intègre les illettrés et les personnes qui ne parlent que les langues locales et autres dialectes. En clair, c’est un réseau social vocal et multilingue.

Il a été conçu par un ingénieur malien du nom de Mamadou Sidibé, qui espère rivaliser, un jour peut-être, Facebook par exemple.