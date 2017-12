La liste des ministères et organismes concluant des accords de partenariat avec l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) va s’allonger. Une nouvelle convention –avec le ministère des Finances- va s’y ajouter vendredi 22 décembre 2017.

Trois autres sont en préparation, qui lieront l’INLUCC aux ministères de l’Intérieur, et des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières et à l’Union générale tunisienne du travail.