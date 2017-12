Tunisie – ALECSO : Entretien Jhinaoui-Saoud Hilal Al-Harbi

Le ministre des Affaires étrangères, Khémaies Jhinaoui, a eu une rencontre, jeudi, avec le directeur général de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO), Saoud Hilal Al-Harbi.

Ce dernier a donné un aperçu sur les grands axes du programme de l’organisation et ses orientations pour la prochaine étape, soulignant la détermination de l’ALECSO à inclure les principes de la faisabilité et l’efficacité dans ses activités et ses plans de travail.

Pour sa part, Khémaies Jhinaoui a salué le rôle capital de l’organisation dans la mise en place d’un projet de civilisation arabe basé sur la consécration de l’identité et de la langue arabes, indique un communiqué du ministère.

“Il est important de s’ouvrir sur l’autre et de combattre l’extrémisme intellectuel et ses conséquences négatives sur la région arabe”, a-t-il souligné, réaffirmant le soutien de la Tunisie à l’action de l’organisation et sa disposition à fournir toutes les conditions nécessaires pour faciliter sa mission.