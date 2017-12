La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) soutient la nouvelle modélisation de la courbe des taux des emprunts d’Etat en Tunisie, élément essentiel pour le développement des marchés financiers en dinar tunisien. La nouvelle courbe a été présentée aujourd’hui à Tunis aux principales parties prenantes, parmi lesquelles les représentants du gouvernement, les banques, les Spécialistes en Valeurs du Trésor, des courtiers et des experts juridiques et comptables.

À compter du 1er janvier 2018, les acteurs du marché tunisien commenceront à comptabiliser une partie de leurs portefeuilles à la juste valeur. Cette évolution majeure met le marché en conformité avec les normes internationales. La BERD a soutenu le ministère des Finances, la Banque Centrale de Tunisie, le Conseil du Marché Financier et Tunisie Clearing dans l’élaboration d’un modèle de courbe de rendement dynamique et fondé sur des données reflétant l’activité du marché. Cette initiative favorisera la croissance et la liquidité du marché des obligations d’État et servira de référence pour l’évaluation des instruments obligataires publics et privés libellés en dinar tunisien.

Ce modèle dynamique intègre des données en provenance des marchés monétaires, ainsi que du marché souverain primaire et secondaire, avec pour objectif de refléter fidèlement, au jour le jour, les variations de la courbe de rendement sur les différentes échéances. La courbe sera mise à jour quotidiennement.

La création d’une courbe de rendement des obligations d’État s’inscrit dans le cadre du protocole d’entente signé en mai 2016 avec le Ministère des Finances tunisien, au titre du Programme de Financements en monnaie locale des PME. Ce protocole d’entente souligne l’importance de développer l’accès au financement en monnaie locale et les marchés financiers en Tunisie. La BERD propose d’une part des prêts abordables, libellés en dinar tunisien, aux petites et moyennes entreprises (PME) ; elle aide d’autre part également les autorités tunisiennes à mettre en œuvre les réformes qui permettront ce développement.

«La courbe des taux des emprunts d’État permet aux acteurs du marché de se positionner et de valoriser leurs portefeuilles et leurs instruments financiers», a souligné Christelle Fink, en charge à la BERD du Développement des devises et marchés financiers locaux dans la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen. «Avec la publication de cette courbe des taux, l’ensemble des acteurs du marché disposent désormais d’un point de référence, qui contribue à la transparence dans la valorisation des instruments financiers. Le ministère des Finances, la Banque centrale de Tunisie, le Conseil du marché financier et Tunisie Clearing ont travaillé de concert pour réaliser ce grand pas en avant, dont la Banque se réjouit. »