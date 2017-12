Trois accords de prêts et un accord de financement visant à mettre en place de nouveaux programmes dans les domaines de l’efficacité énergétique, dans l’assainissement avec l’ONAS, l’amélioration de la qualité d’eau potable avec la SONEDE et la gestion intégrée des ressources en eau avec le ministère de l’Agriculture, ont été signés aujourd’hui mardi au Ministère des Affaires étrangères, entre la Banque de Développement Allemande (KfW), d’une part, et le ministère des Affaires étrangères, l’Office national de l’assainissement (ONAS) et la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), d’autre part.

D’après un communiqué du bureau de la KfW en Tunisie, la KFW mettra à la disposition du gouvernement tunisien, de l’ONAS et de la SONEDE des prêts s’élevant à 82 millions d’euros ainsi qu’un don de 2,5 millions d’euros :

Deuxième tranche du “Programme National d’Amélioration de la Qualité d‘Eau Potable II “

La signature d’un accord de prêt avec la SONEDE pour un montant de 40 millions d’euros permettra de financer six stations de dessalement d’eau saumâtre notamment à Sidi Bouzid, Gafsa, Kebili, Degueche et Ben Guerdane. Les stations de dessalement contribueront à la réduction de la pénurie extrême en eau en Tunisie et assurera l’approvisionnement en continu avec une qualité d’eau propre et suffisante et répondant aux normes d’eau potable tunisiennes.

Efficacité Energétique dans l’assainissement

La KfW et l’Office National de l’Assainissement (ONAS) ont également signé un contrat de prêt portant sur un montant de 32 millions d’euros qui sera affecté au programme ” Maîtrise d’Energie ” mis en œuvre par l’ONAS. Ce Programme concerne l’amélioration de la maîtrise d’énergie et l’efficacité énergétique des stations d’épuration tunisiennes.

L’objectif du Programme est l’optimisation de la consommation d’énergie dans les stations d’épuration (STEP) par l’utilisation des technologies et des équipements innovateurs d’optimisation énergétique tout en exploitant les STEP du programme d’une manière rationnelle et conforme aux normes tunisiennes de rejet sans interruption pendant toute la durée de vie des ouvrages.

La réduction de la consommation d’énergie ainsi que l’autoproduction d’énergie à partir de biogaz (digestion/ cogénération) ou à partir des installations photovoltaïques sur les STEP visent à diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

“Fonds de Bonne Gestion” en milieu rural

La KfW et le Ministère des Affaires Etrangères ont signé un contrat de prêt de 10 millions d’euros et un contrat de financement de 2,5 millions d’euros (sous forme de don) pour le projet ” Fonds de Bonne Gestion ” qui vise à la pérennisation des systèmes d’adduction d’eau potable (AEP) et de petite et moyenne hydraulique (PMH) dans le milieu rural.

Il a pour objectif de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population cible à travers une gestion durable et une utilisation efficace des ressources en eau en milieu rural. Le don sera utilisé pour une assistance technique au personnel de la Direction Générale du Génie Rural et de l’Exploitation des Eaux (DGGREE) du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche (MARHP), des Commissariats Régionaux au Développement Agricole (CRDA) de Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, Mahdia et Sfax et des Groupements de Développement Agricole et des Groupements Hydrauliques (GDA/GH) concernés par ce projet pilote.

L’engagement de la KfW dans le domaine de l’eau se base sur la politique nationale de l’eau du gouvernement tunisien et sur le concept sectoriel ” Eau ” du gouvernement fédéral allemand, ayant comme l’un de ses objectifs principaux, une gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) dans le but de contribuer au développement socio-économique dans les régions rurales et défavorisées.