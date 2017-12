City Desk  : Une nouvelle enseigne, un nouveau concept du meuble de bureau

Samedi 16 décembre 2017, une nouvelle enseigne dans le secteur du meuble de bureau a ouvert ses portes à La Soukra. Il s’agit de City Desk, dont le directeur général est Ali Abid.

Mais pour montrer sa détermination à jouer les coudes avec la concurrence, City Desk a élu domicile à ce qui est convenu d’appeler désormais la “Cité du Meuble“ –où d’autres géants du secteur sont déjà présents-, en présentant de solutions bureautiques d’un esprit innovateur et nouveau avec un choix d’articles de qualité de haute facture, allant des bureaux aux accessoires, tables à café, en passant par les sièges, lounge, rangements, réception, luminaires, tables de réunion.

A noter au passage que City Desk est la filiale bureautique de City Meuble, fondée en 1990, qui, elle, produit tout ce qui est meuble domestique. Autant dire que City Desk est que le fruit de 30 ans d’expérience, période au cours de laquelle City Meuble a misé sur l’innovation et l’amélioration de ses meubles en vue d’offrir confort, qualité et design à ses clients.

C’est pour perpétuer cette tradition que City Desk a choisi d’offrir une qualité aux standards internationaux en représentant deux enseignes étrangères, une italienne et une turque, respectivement quadrifoglio et Goldsit.

City Desk a également opté pour l’offre d’un produit fini s’accordant aux exigences de distinction et de qualité en alignant sa fabrication à un processus certifié à partir de matériaux de haute qualité.

Mais City Desk va plus loin. En effet, l’entreprise ouvre un bureau d’études composé d’experts dont la mission est de proposer de solutions et conseils pour allier fonctionnalité et esthétique des espaces bureaux. Car, «être accompagné par un architecte d’intérieur est une garantie du bon choix des meubles bureautique et de l’aménagement de l’espace de travail. L’étude personnalisée de l’aménagement des espaces de travail s’appuie sur les besoins, les goûts, les envies et le budget des clients. Elle permet, en concertation avec l’architecte d’intérieur, d’affiner progressivement son projet, d’en anticiper toutes les données et de disposer d’éléments graphiques pour se projeter dans leur futur aménagement intérieur», lit-on dans le document distribué aux journalistes.

C’est ainsi qu’on estime à City Desk que «bureau individuel ou open-space, bureau droit, bureau avec retour, bureau réglable, passage de câbles et piètement pour l’esthétique et la sécurité, couleurs, matières et bords de bureaux… le choix d’un bureau tient compte de l’espace disponible et de sa configuration, ainsi que de l’ergonomie et du confort de travail souhaité. Avec une gamme originale et sortant des sentiers battus, un design aussi bien moderne qu’avant-gardiste, City Desk aide les clients à mieux songer aux activités pour lesquelles le bureau est employé, au lieu et à l’espace mis à disposition pour son aménagement, en tenant compte de la morphologie de l’utilisateur et du style recherché».

Maintenant quant aux prix, il y en a pour toutes les bourses –ou presque- et pour tous les goûts.

TB