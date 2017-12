Packtec organise la 6ème édition des “Journées Packaging 2018”, du 21 février au 22 février 2018. Une manifestation qui vise à présenter l’état d’évolution ainsi que les perspectives de développement du secteur de l’emballage.

Ces journées s’adressent à un large public de fabricants d’emballages, de conditionneurs, d’imprimeurs, d’exportateurs, d’institutions publiques et d’universitaires représentants des pays africains, arabes et de la rive sud de la Méditerranée. Elle a pour but de présenter les innovations réalisées dans le secteur de l’emballage ainsi que les contraintes et les opportunités à l’échelle internationale. Plusieurs experts représentant des institutions européennes et arabes participent à cet événement.

Un lieu de rencontre incontournable abordant diverses thématiques sur les thèmes suivants :

Les Nouvelles technologies et Matériaux d’emballage

Design Emballage et Image de marque

Innovation et Développement des emballages

Des experts internationaux invités à présenter leurs travaux représentant des institutions européennes et arabes.