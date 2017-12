Concours des meilleures innovations issues de la recherche : Trois projets primés

Les trois premiers projets qui ont remporté le concours des meilleures innovations issues de la recherche ont été présentés, jeudi, en marge des Journées nationales de valorisation de la recherche (JNVR 2017), tenues au siège de l’UTICA.

Le premier projet primé porte sur l’amélioration du rendement photovoltaïque. Il a été réalisé au Centre de recherche et des technologies de l’énergie (technopôle Borj Cedria) par Radhouane Chtourou, universitaire. Ce projet a permis de développer un matériau polymère pour exploiter la lumière UV, ayant des propriétés optiques très intéressantes. Ce matériau appelé ” PVA ” dispose d’une forte absorption dans l’UV. Il aura le rôle de convertir la lumière UV en lumière visible.

Le deuxième projet gagnant consiste en une nouvelle catégorie de probiotiques comme additifs pour la santé et l’alimentation animale. Ce projet, réalisé par les universitaires Mamdouh Ben Ali et Manel Ben Ali, a apporté une innovation scientifique et technologique dans le domaine de la santé et l’alimentation animale.

Concernant le troisième projet, intitulé ” phyto-produit contre les escarres “, il a été réalisé par les étudiants en pharmacie, Ghada Akremi et Imen Ben Ragaya. Il représente un traitement plus efficace et moins coûteux contre une pathologie dermique dont la prise en charge est très complexe. Ce concours a été lancé le 9 octobre dernier.

En marge de ces journées, un salon d’exposition des meilleurs résultats valorisables de la recherche a été organisé. Plus de 200 exposants ont pris part à ce salon composé d’une cinquantaine de stands.