Les exportations de produits artisanaux atteindront les 50 MDT, à fin 2017

“Les exportations de produits artisanaux ont atteint, à fin septembre 2017, la valeur de 42 millions de dinars (MDT), et nous prévoyons d’atteindre environ 50 MDT à la fin de cette année, ce qui représente une hausse de 18% par rapport à 2016″, a annoncé le directeur général de l’Office national de l’artisanat (ONA), Faouzi Ben Halima, mercredi, lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation de l’Expo Arti cadeaux 2017.

” L’intérêt accordé à l’artisanat tunisien ne cesse de se renforcer que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays. C’est pour cela que nous œuvrons à diversifier nos produits et à créer de nouveaux articles plus adaptés aux besoins du consommateur tunisien et étranger “, a-t-il souligné.

Dans ce cadre, le responsable a fait savoir que la stratégie future de l’ONA repose sur l’amélioration de la capacité productive du secteur à travers, notamment, la création de groupements d’artisans, sur la mise à niveau des artisans et la formation de la main d’œuvre, ainsi que sur l’incitation à l’innovation et à la créativité dans cette filière d’activité.

Par ailleurs, Ben Halima a indiqué que son département lancera à partir de l’année prochaine, un nouveau programme de commercialisation d’articles artisanaux, en coordination avec les responsables des sites archéologiques, dont le nombre s’élève à 40.

“Nous allons proposer des ” articles de souvenirs ” de production artisanale aux touristes visitant les différents sites archéologiques tunisiens “, a-t-il affirmé, ajoutant que ce programme est en mesure de drainer des recettes annuelles de près de 300 millions de dollars.

D’après lui, il faut, en parallèle, lutter contre l’importation anarchique des articles ” artisanaux d’origine chinoise”.

Le secteur de l’artisanat compte environ 380 mille artisans, 1888 entreprises artisanales enregistrées et 647 entreprises exportatrices. Il assure la création de 5 mille nouveaux emplois par an.