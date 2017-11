Responsabilité Sociétale de la BIAT  : Premières réalisations concrètes et prometteuses d’Endeavor Tunisia

C’est avec le soutien de la BIAT qu’Endeavor a lancé en avril dernier son bureau tunisien. Présente dans 25 pays dans le monde, Endeavor est une organisation à but non lucratif qui identifie et accompagne les entrepreneurs à haut potentiel dans les pays émergents pour les aider à réussir dans leur développement et à favoriser durablement l’économie locale.

Premières réalisations concrètes d’Endeavor Tunisia

Endeavor Tunisia a initié son programme de soutien aux entrepreneurs et aux entreprises tunisiennes ayant mené avec succès la phase de démarrage et qui s’engagent dans une phase de développement avec un potentiel d’expansion rapide. Le processus de sélection des candidats tunisiens pour intégrer la communauté des entrepreneurs Endeavor a été mené avec succès par le bureau tunisien.

Hatem Sellami, fondateur de Cognira, est le premier tunisien retenu dans le cadre du processus de sélection conduit par Endeavor Tunisia.

Serial entrepreneur, Hatem Sellami est un expert en matière d’analyse avancée, de science des données et de processus commerciaux. Son entreprise Cognira aide les chaines de grande distribution à prendre de meilleures décisions en matière de merchandising et de chaîne d’approvisionnement. Son approche analytique cognitive conduit à une meilleure précision des prévisions, à une meilleure sélection des produits et à des stratégies de promotion efficaces.

La BIAT soutient les entrepreneurs à tous les stades de leurs projets

Consciente de l’importance du développement du système entrepreneurial en Tunisie dans la croissance économique, la BIAT s’est engagée depuis plus de deux ans dans une démarche bien ficelée de soutien à l’entrepreneuriat. Elle encadre les jeunes entrepreneurs à tous les stades de leurs projets, depuis la naissance de l’idée et jusqu’à ce que la société soit bien établie.

Fondation BIAT : naissance d’idée de projet

Tout projet commence par une idée. Et c’est grâce à sa Fondation lancée en 2014, que la BIAT accompagne les jeunes porteurs d’idées, entrepreneurs de demain, à travers une série de projets alliant mentoring, coaching, génération d’idées, accompagnement d’experts et networking…

BIAT Labs : incubation

Une fois l’idée naissante est bien étudiée, le jeune entrepreneur bien coaché, l’incubation est de mise pour bien murir. C’est ainsi que vint l’idée de création de BIAT LABS en juin 2017. BIAT LABS est une plateforme d’incubation dont la mission est de délivrer aux jeunes promoteurs détenant des idées innovantes de projets un programme d’incubation complet intégrant l’accès à un espace de travail de qualité, le mentorat et l’accompagnement individuel des promoteurs.

Endeavor : croissance des scale-up stage

L’idée naissante a bien mûri et s’est transformée en société bien établie. Avec le lancement de l’antenne locale d’Endeavor en Tunisie, la BIAT complète un maillon de la chaine du développement entrepreneurial et réalise une nouvelle concrétisation dans son engagement citoyen.

Banque responsable, la BIAT est résolument engagée à soutenir le développement de l’écosystème entrepreneurial en Tunisie.

A propos de la BIAT :

Classée première banque tunisienne sur la plupart des indicateurs, avec une part de 16 % dans les dépôts des 10 premières banques de la place et 201 agences réparties sur tout le territoire, la BIAT est une banque universelle présente sur tous les corps de métiers de la banque, de l’assurance et des services financiers. Près de 2 400 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.

A propos d’Endeavor :

Endeavor est une organisation à but non lucratif qui dirige le mouvement mondial pour faciliter la croissance économique à long terme en sélectionnant, en encadrant et en accélérant les meilleurs entrepreneurs à fort potentiel dans le monde, depuis 20 ans déjà. Fondée en 1997 par Linda Rottenberg et Peter Kellner, Endeavor a aidé plus de 1 400 de ces entrepreneurs à construire plus de 800 entreprises dans 27 marchés, ce qui a généré des revenus de 8,1 milliards de dollars en 2015. À ce jour, les entreprises dirigées par les entrepreneurs d’Endeavor ont créé plus de 600 000 emplois, assurent le mentorat et s’investissent auprès des entrepreneurs du futur.