Ooredoo, nouveau sponsor officiel des Aigles de Carthage

A quelques jours du match décisif pour la qualification à la Coupe du Monde «Russie 2018», Ooredoo a conclu un contrat de partenariat avec la Fédération tunisienne de football pour devenir ainsi le Sponsor Officiel de l’équipe tunisienne –les Aigles de Carthage- pour une durée de quatre ans.

L’annonce et la signature dudit contrat de sponsoring ont eu lieu lors d’une conférence de presse organisée le mercredi 8 novembre 2017 au siège de l’opérateur. Le contrat a été signé par Wadi El Jerry et Youssef AI Masri, respectivement président de la Fédération tunisienne de football (FTT) et directeur général de Ooredoo Tunisie, et ce en présence des membres du Bureau fédéral et cadres exécutifs de l’entreprise.

A cette occasion, et en cette période où tous les yeux sont rivés sur le match décisif contre la sélection libyenne afin de décrocher le ticket qualificatif pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, Wadi El Jerry a tenu à remercier Ooredoo pour son soutien aux Aigles de Carthage et sa contribution pour faire rayonner l’image de la Tunisie à l’échelle mondiale.

De son côté, Youssef Al Masri a réitéré l’engagement de l’opérateur à soutenir le sport tunisien dans son ensemble: «Nous sommes fiers du partenariat que nous venons de conclure avec l’équipe nationale tunisienne et espérons avoir le privilège de l’accompagner lors du plus grand événement sportif international comme ce fut le cas avec l’équipe tunisienne de basketball qui a remporté le Championnat d’Afrique des Nations de basketball».

Houssem Abbassi, directeur marketing de Ooredoo, rappellera que «Ooredoo a fait du sport l’un des principaux piliers de sa stratégie de marque. La vision du groupe Ooredoo rejoint les valeurs que toutes les disciplines sportives véhiculent». Et Abbassi de préciser: «Ooredoo a choisi de mettre l’accent sur le football puisqu’il s’agit d’une passion collective nationale. Des partenariats ont ainsi été initiés depuis quelques années avec des équipes tunisiennes de renommée tels que le Club Africain ou encore l’Etoile Sportive du Sahel. Notre stratégie touche également les plus jeunes et les amateurs puisque Ooredoo a déjà initié depuis “Ooredoo Foot Junior“ qui consiste à organiser des compétitions nationales sur les 24 gouvernorats et a mis en place des académies “Ooredoo Foot Academy“ qui obéissent aux meilleurs standards internationaux».

A rappeler que les Aigles de Carthage jouent un match décisif contre la Libye en vue de la qualification pour la Coupe du monde 2018. La Tunisie n’a besoin que d’un point pour se qualifier au Mondial pour la cinquième fois de son histoire après 1978, 1998, 2002 et 2006. L’équipe nationale tunisienne est actuellement en tête du classement du Groupe A avec 13 points devançant de 3 points la République Démocratique du Congo.